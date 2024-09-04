У Львові від ракетного удару загинула мати з трьома доньками
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Львів загинула жінка та її три доньки у власному будинку. Живим залишився лише батько сімейства, повідомив мер міста Андрій Садовий.
У Львові сьогоднішня атака рф забрала життя майже усією сім'ї - загинула жінка з трьома доньками, живим залишився тільки чоловік. Вони загинули у власному будинку, повідомив мер міста Андрій Садовий, передає УНН.
Садовий у Telegram опублікував світлину постраждалої від удару рф сім'ї.
"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку. Позаду стоїть Ярина Базилевич.
Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025". У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями. росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє", - підписав фото Садовий.
У Львові вже 47 постраждалих від нічної атаки, серед них 7 дітей04.09.24, 10:59 • 56688 переглядiв