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У Львові від ракетного удару загинула мати з трьома доньками

У Львові від ракетного удару загинула мати з трьома доньками

Київ • УНН

 • 52093 перегляди

Внаслідок російської атаки на Львів загинула жінка та її три доньки у власному будинку. Живим залишився лише батько сімейства, повідомив мер міста Андрій Садовий.

У Львові сьогоднішня атака рф забрала життя майже  усією сім'ї - загинула жінка з трьома доньками, живим залишився тільки чоловік. Вони загинули у власному будинку, повідомив мер міста Андрій Садовий, передає УНН

Садовий у Telegram опублікував світлину постраждалої від удару рф сім'ї.  

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"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку. Позаду стоїть Ярина Базилевич.

Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025". У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями. росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє", - підписав фото Садовий.

У Львові вже 47 постраждалих від нічної атаки, серед них 7 дітей04.09.24, 10:59 • 56688 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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