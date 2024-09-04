Во Львове от ракетного удара погибла мать с тремя дочерьми

Во Львове сегодняшняя атака рф унесла жизни почти всей семьи - погибла женщина с тремя дочерьми, живым остался только муж. Они погибли в собственном доме, сообщил мэр города Андрей Садовый, передает УНН.

Садовый в Telegram опубликовал фотографию пострадавшей от удара рф семьи.

«После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли в собственном доме. Позади стоит Ярина Базилевич.

Девушке был 21 год. Она работала в нашем офисе «Львов - молодежная столица Европы 2025». В центре Европы россия истребляет украинцев целыми семьями. россияне убивают наших детей, наше будущее», - подписал фото Садовый.

У Львові вже 47 постраждалих від нічної атаки, серед них 7 дітей