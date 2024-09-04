Во Львове уже 47 пострадавших от ночной атаки, среди них 7 детей

По состоянию на 10:52 в трех медучреждениях Львова находятся 47 человек, пострадавших от ночной атаки рф. Среди пациентов 7 детей, 7 взрослых в тяжелом состоянии, сообщил в среду председатель ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

По состоянию на сейчас в трех медучреждениях Львова находятся 47 человек, пострадавших из-за ночной атаки врага. Среди пациентов - семеро детей - написал Козицкий.

По его словам, все пострадавшие дети имеют травмы средней тяжести. Среди взрослых - по меньшей мере 7 находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни.

Данные по пациентам постоянно обновляются. Спасибо врачам и младшему медперсоналу, которые просто в эти минуты творят чудо - добавил председатель ОВА.

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