Удар по Львову: зафиксировано два попадания - ОВА

Враг ночью ударил по Львовщине комбинированным ударов: ракетами и шахедами. Во Львове зафиксировано два попадания. Об этом рассказал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает УНН.

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«К сожалению, ракетный удар по территории Львовщины, комбинированный и ракетами, и шахедами. Спасибо ГСЧС за ликвидацию последствий. На данный момент два попадания по территории города. Трое погибших, 26 травмированы по предварительным данным. Враг бьет по гражданским, кварталам жилым, где нет никаких ни инфраструктурных, ни гражданских объектов. Враг пытается нас уничтожить и запугать», - сказал Козицкий.

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Между тем стало известно, что в результате ракетного удара рф по Львову количество жертв возросло до пяти. Среди погибших есть ребенок.