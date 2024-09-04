Удар по Львову: зафіксовано два влучання - ОВА

Ворог вночі вдарив по Львівщині комбінованим ударов: ракетами і шахедами. У Львові зафіксовано два влучання. Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає УНН.

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"На жаль, ракетний удар по території Львівщини, комбінований і ракетами, і шахедами. Дякую ДСНС за ліквідацію наслідків. На даний момент два влучання по території міста. Троє загиблих, 26 травмовано за попередніми даними. Ворог б’є по цивільних, кварталах житлових, де немає ніяких ні інфраструктурних, ні цивільних об’єктів. Ворог намагається нас знищити і залякати", - сказав Козицький.

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Тим часом стало відомо, що внаслідок ракетного удару рф по Львову кількість жертв зросла до п'яти. Серед загиблих є дитина.