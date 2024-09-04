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У Львові внаслідок російської атаки загинуло 5 людей, серед них дитина

Київ • УНН

 • 45355 перегляди

Внаслідок ракетного удару рф по Львову кількість жертв зросла до п'яти. Голова ОВА Козицький повідомив, що серед загиблих є дитина.

Внаслідок ворожого удару по Львову кількість загиблих зросла до 5, серед яких дитина, повідовим голова ОВА Максим Козицький, передає УНН

"Пʼята загибла людина. Це –дитина", - написав Козицький.

Додамо

Внаслідок ворожого удару по Львову кількість постраждалих зросла до щонайменше 35 людей, серед  загиблих - медична працівниця. Пошкоджено понад 50 будинків та ще два медичних заклади. Також сьогодні у місті не працюватимуть дві школи, адже в них повилітали вікна. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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