У Львові внаслідок російської атаки загинуло 5 людей, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару рф по Львову кількість жертв зросла до п'яти. Голова ОВА Козицький повідомив, що серед загиблих є дитина.
Внаслідок ворожого удару по Львову кількість загиблих зросла до 5, серед яких дитина, повідовим голова ОВА Максим Козицький, передає УНН.
"Пʼята загибла людина. Це –дитина", - написав Козицький.
Додамо
Внаслідок ворожого удару по Львову кількість постраждалих зросла до щонайменше 35 людей, серед загиблих - медична працівниця. Пошкоджено понад 50 будинків та ще два медичних заклади. Також сьогодні у місті не працюватимуть дві школи, адже в них повилітали вікна.