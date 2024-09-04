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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове в результате российской атаки погибли 5 человек, среди них ребенок

Во Львове в результате российской атаки погибли 5 человек, среди них ребенок

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 05:53  •  39765 просмотра

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В результате ракетного удара рф по Львову количество жертв возросло до пяти. Голова ОВА Козицкий сообщил, что среди погибших есть ребенок.

В результате вражеского удара по Львову количество погибших возросло до 5, среди которых ребенок, сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, передает УНН

"Пятый погибший человек. Это - ребенок", - написал Козицкий.

Дополнение

В результате вражеского удара по Львову количество пострадавших возросло до по меньшей мере 35 человек, среди  погибших - медицинская работница. Повреждено более 50 домов и еще два медицинских учреждения. Также сегодня в городе не будут работать две школы, ведь в них повылетали окна. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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