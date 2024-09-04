У Львові вже 47 постраждалих від нічної атаки, серед них 7 дітей
Київ • УНН
У трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, постраждалих від нічної атаки. Серед пацієнтів 7 дітей, 7 дорослих у важкому стані, решта мають травми середньої важкості.
Станом на 10:52 у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, постраждалих від нічної атаки рф. Серед пацієнтів 7 дітей, 7 дорослих у важкому стані, повідомив у середу голова ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Станом на зараз у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога. Серед пацієнтів – семеро дітей
За його словами, усі постраждалі діти мають травми середньої важкості. Серед дорослих – щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя.
Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються. Дякую лікарям і молодшому медперсоналу, які просто у ці хвилини творять диво
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