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У Львові вже 47 постраждалих від нічної атаки, серед них 7 дітей

Київ • УНН

 • 56688 перегляди

У трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, постраждалих від нічної атаки. Серед пацієнтів 7 дітей, 7 дорослих у важкому стані, решта мають травми середньої важкості.

Станом на 10:52 у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, постраждалих від нічної атаки рф. Серед пацієнтів 7 дітей, 7 дорослих у важкому стані, повідомив  у середу голова ОВА Максим Козицький, передає УНН

Станом на зараз у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога. Серед пацієнтів – семеро дітей

- написав Козицький. 

За його словами, усі постраждалі діти мають травми середньої важкості. Серед дорослих – щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя.

Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються. Дякую лікарям і молодшому медперсоналу, які просто у ці хвилини творять диво

- додав голова ОВА. 

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