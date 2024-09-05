Львів у п’ятницю та суботу прощатиметься з жертвами удару рф
Київ • УНН
У Львові 6-7 вересня відбудуться похорони 7 загиблих внаслідок ракетного обстрілу рф, серед яких сім'я з 4 людей. Мерія закликає долучитися до прощання та утриматися від розважальних заходів.
Внаслідок масштабної атаки рф на житлові будинки у Львові учора загинуло 7 людей, в тому числі семирічна дитина. Шістьох із них поховають завтра, 6 вересня, і ще одне поховання відбудеться в суботу. Про це повідомили у пресслужбі міськради, передає УНН.
Родину Базилевич: Євгенію і трьох її доньок 21-річну Ярину, 18-річну Дарину та 7-річну Емілію поховають завтра, 6 вересня, на Личаківському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться о 14:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові.
Ірину Демидову поховають завтра, 6 вересня, на кладовищі в с. Зимна Вода. Прощання та чин похорону розпочнеться о 12:00 в Храмі Святого Архистрага Михаїла (вул. Каховська, 32А).
Юрія Арабського поховають завтра, 6 вересня, на Янівському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52).
Олександра Погорецького поховають у суботу, 7 вересня, на Личаківському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52).
Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.
Нагадаємо
Внаслідок атаки рф на Львів 4 вересня постраждало 66 осіб, з них 10 дітей. У місті оголошено День жалоби.