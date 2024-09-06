В результате последних атак россиян во Львове было поражено 188 объектов - Садовый

В результате последних атак россиян по Львову, в городе было поражено 188 объектов, включая школы и медицинские учреждения. В большинстве объектов повылетали окна, но 20 зданий находятся в критическом состоянии, которые заново надо будет восстанавливать.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Объемы очень масштабные, потому что вообще было поражено 188 объектов, в том числе и школы, в том числе и медицинские учреждения. В большинстве это банально повылетали все окна. Очень много разрушено крыш, но 20 зданий находятся в критическом состоянии. Фактически их заново надо будет отстраивать. Мы начали кампанию, обращаемся к организациям, к бизнесу «возьми дом под опеку». Потому что важно все работы завершить до начала сильных осадков, чтобы людям дать возможность нормального проживания, потому что сейчас мы многих людей отселили, дали им альтернативу, но ни одна альтернатива не является хорошей, когда есть собственное жилье. Поэтому работы очень много - сказал Садовый.

Напомним

Вблизи Львова упали обломки БПЛА, вызвав пожар на складах в районе Малехова. Спасатели работают на месте, информации о пострадавших нет.

В результате атаки рф на Львов 4 сентября 7 человек погибли, из них 1 ребенок, 66 пострадавших, 10 из которых - дети.