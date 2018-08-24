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Внаслідок ДТП на Львівщині постраждали троє людей: дитина – у комі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лобове зіткнення двох автомобілів сталося у селі Нагачів Львівської області. Серед постраждалих внаслідок ДТП - дитина. Вона опинилася в комі. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

Внаслідок ДТП на Львівщині постраждали троє людей: дитина – у комі

"23 серпня близько 16:17 у селі Нагачів Яворівського району водій автомобіля "Вольво S40", мешканець міста Львів 1996 року народження, здійснив лобове зіткнення з автомобілем "Опель Меріва" під керуванням мешканця міста Новий Розділ 1990 року народження", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії троє людей, серед яких - дитина, отримали травми різного ступеня важкості. Водія "Опель" госпіталізували з діагнозом закритий поперечний перелом лівого стегна зі зміщенням відломків. Пасажирку "Опель", мешканку міста Яворів 1980 року народження, - забійні рвані рани лівої гомілки та лівого гомілково-ступневого суглобу, забій правого колінного суглобу. Пасажирку "Опеля", мешканку міста Яворів 2005 року народження, із закритою черепно-мозковою травмою, у комі госпіталізували у реанімацію. Нині обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, у Львівській області під колеса вантажівки потрапив семирічний хлопчик

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