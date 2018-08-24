В результате ДТП во Львовской области пострадали три человека: ребенок – в коме

"23 августа около 16:17 в селе Нагачев Яворовского района водитель автомобиля "Вольво S40", житель города Львов 1996 года рождения, совершил лобовое столкновение с автомобилем "Опель Мерива" под управлением жителя города Новый Роздол 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате аварии трое людей, среди которых - ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Водителя "Опель" госпитализировали с диагнозом закрытый поперечный перелом левого бедра со смещением отломков. Пассажирку "Опель", жительницу города Яворов 1980 года рождения, - убойные рваные раны левой голени и левого голеностопного сустава, ушиб правого коленного сустава. Пассажирку "Опеля", жительницу города Яворов 2005 года рождения, с закрытой черепно-мозговой травмой, в коме госпитализировали в реанимацию. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, во Львовской области под колеса грузовика попал семилетний мальчик.