ВМС ЗСУ: Кораблі РФ відсутні в Азовському та Чорному морях
Київ • УНН
Станом на 25.08.2024 жоден корабель РФ не перебуває на чергуванні в Азовському та Чорному морях. У Середземному морі - 2 ворожі кораблі, але носіїв крилатих ракет "Калібр" немає.
Жоден з кораблів держави-агресора не перебуває на чергуванні в Азовському та Чорному морях. Про це повідомляють в оперативній інформації станом на 06:00 25.08.2024 ВМС ЗСУ у Фейсбуці, передає УНН.
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"В Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", - зазначається у публікації.
У Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, додають Військово-морські сили.
Також повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 9 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
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