ВМС ВСУ: Корабли РФ отсутствуют в Азовском и Черном морях
Киев • УНН
По состоянию на 25.08.2024 ни один корабль РФ не находится на дежурстве в Азовском и Черном морях. В Средиземном море - 2 вражеских корабля, но носителей крылатых ракет «Калибр» нет.
Ни один из кораблей государства-агрессора не находится на дежурстве в Азовском и Черном морях. Об этом сообщается в оперативной информации по состоянию на 06:00 25.08.2024 ВМС ВСУ в Фейсбуке, передает УНН.
Детали
«В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют», - отмечается в публикации.
В Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют, добавляют Военно-морские силы.
Также сообщается, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 9 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
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