Австралия будет производить противокорабельные ракеты совместно с норвежской оборонной компанией

Австралия заявила, что будет совместно с норвежской компанией Kongsberg Defence производить ракеты дальнего радиуса действия Naval Strike Missiles и Joint Strike Missiles на восточном побережье Австралии. Это станет первой площадкой изготовления таких ракет за пределами Норвегии, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявил, что правительство Австралии выделит 573,8 миллиона долларов США на создание производственного комплекса с Kongsberg в районе аэропорта Ньюкасла в конце этого года.

Противокорабельные крылатые ракеты будут использоваться австралийскими силами обороны, говорится в его заявлении. Это будет одно из всего двух предприятий в мире, способных производить ракеты, и единственная площадка за пределами Конгсберга, Норвегия.

Австралия заявила, что создаст производство управляемого оружия в рамках модернизации оборонного комплекса, чтобы повысить способность Сил обороны Австралии наносить точные удары на дальних дистанциях на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Австралия также разрабатывает гиперзвуковую ракету в рамках оборонного технологического партнерства AUKUS с США и Великобританией и в следующем году начнет совместное производство управляемых ракет с Соединенными Штатами.

«Создание производственного предприятия в районе аэропорта Ньюкасла поможет повысить самодостаточность Австралии и увеличить военные запасы, а также поддержит местную экономику и оборонную промышленность Австралии», - говорится в заявлении офиса Конроя.

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