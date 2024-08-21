Пакистан заявил об успешном испытании баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд

Во вторник, 20 августа, Пакистан провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты класса "земля-земля" Shaheen-II. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление пакистанской армии, пишет УНН.

Испытательный запуск был направлен на обучение войск, проверку различных технических параметров и оценку производительности различных подсистем, включенных для повышения точности и повышения живучести, - говорится в заявлении войск Пакистана.

Детали

За испытательным запуском Shaheen-II наблюдали старшие офицеры отдела стратегических планов и командования стратегических сил армии, а также ученые и инженеры стратегических организаций.

Shaheen-II способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки на расстояние до 1500 км.

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