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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пакистан заявил об успешном испытании баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 22:29  •  1531 просмотра

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Пакистан провел успешный запуск баллистической ракеты Shaheen-II, способной нести как обычные, так и ядерные боеголовки на расстояние до 1500 км.

Во вторник, 20 августа, Пакистан провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты класса "земля-земля" Shaheen-II. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление пакистанской армии, пишет УНН.

Испытательный запуск был направлен на обучение войск, проверку различных технических параметров и оценку производительности различных подсистем, включенных для повышения точности и повышения живучести,

- говорится в заявлении войск Пакистана.

Детали

За испытательным запуском Shaheen-II наблюдали старшие офицеры отдела стратегических планов и командования стратегических сил армии, а также ученые и инженеры стратегических организаций.

Shaheen-II способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки на расстояние до 1500 км.

В США задержали пакистанца по подозрению в заговоре убить американского политика, вероятно, Трампа7 августа 2024, 02:56 • 32695 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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