Пакистан заявил об успешном испытании баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд
Киев • УНН
Пакистан провел успешный запуск баллистической ракеты Shaheen-II, способной нести как обычные, так и ядерные боеголовки на расстояние до 1500 км.
Во вторник, 20 августа, Пакистан провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты класса "земля-земля" Shaheen-II. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление пакистанской армии, пишет УНН.
Испытательный запуск был направлен на обучение войск, проверку различных технических параметров и оценку производительности различных подсистем, включенных для повышения точности и повышения живучести,
Детали
За испытательным запуском Shaheen-II наблюдали старшие офицеры отдела стратегических планов и командования стратегических сил армии, а также ученые и инженеры стратегических организаций.
Shaheen-II способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки на расстояние до 1500 км.
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