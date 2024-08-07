В США задержали пакистанца по подозрению в заговоре убить американского политика, вероятно, Трампа

В США задержали пакистанца, который вероятно был связан с Ираном, которого обвиняют в попытке убийства американских политиков. Экс-президент Дональд Трамп был одним из тех лиц, которых он рассматривал как возможную цель. Об этом в среду, 7 августа, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 46-летний Асиф Мерчант организовал заговор с целью убийства неизвестного политика или должностных лиц правительства США на американской территории. Согласно уголовному иску, Мерчант, проведя некоторое время в Иране, в апреле отправился в США из Пакистана и связался с человеком, который, по его мнению, мог помочь ему в заговоре.

Отмечается, что экс-президент Дональд Трамп был одним из тех лиц, которых Мерчант рассматривал как возможную цель. Другой собеседник агентства сказал, что нет никаких доказательств того, что план пакистанца имел какое-то отношение к покушению в прошлом месяце в Батлере, штат Пенсильвания.

В МИД Пакистана сообщили, что контактируют с официальными лицами США по этому делу и ждут дальнейших подробностей. Миссия Ирана при ООН заявила, что "не получала никаких сообщений по этому вопросу от правительства США".

Суд отправил Мерчанта под стражу без права внесения залога, заявив, что он представляет "серьезную" угрозу для США и может сбежать.

Трамп анонсував інтерв'ю з Ілоном Маском 12 серпня