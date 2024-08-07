Трамп анонсировал интервью с Илоном Маском 12 августа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 12 августа, даст интервью американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом экс-президент сообщил в собственной соцсети Truth Social, пишет USA Today, передает УНН.

Детали

"В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском", - написал Трамп.

Информации о формате и темах предстоящей беседы Трампа и Маска пока что не приводятся. Маск пока не прокомментировал интервью на своей платформе X.

Контекст

Илон Маск неоднократно заявлял, что поддерживает Дональда Трампа в президентской гонке и публиковал сообщения об этом в Х. Агентство Bloomberg писало, что Маск внес пожертвование в фонд, который выступает в поддержку экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

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