Трамп анонсировал интервью с Илоном Маском 12 августа
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил, что даст интервью Илону Маску 12 августа. Детали разговора не раскрываются, но известно, что Маск поддерживает Трампа в президентской гонке.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 12 августа, даст интервью американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом экс-президент сообщил в собственной соцсети Truth Social, пишет USA Today, передает УНН.
Детали
"В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском", - написал Трамп.
Информации о формате и темах предстоящей беседы Трампа и Маска пока что не приводятся. Маск пока не прокомментировал интервью на своей платформе X.
Контекст
Илон Маск неоднократно заявлял, что поддерживает Дональда Трампа в президентской гонке и публиковал сообщения об этом в Х. Агентство Bloomberg писало, что Маск внес пожертвование в фонд, который выступает в поддержку экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.
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