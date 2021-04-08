ВМС назвали ім’я загиблого на Донбасі морського піхотинця

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Військово-морські сили ЗС України повідомили про загибель внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об’єднаних сил морського піхотинця матроса Дениса Юшко, передає УНН з посиланням на повідомлення ВМС ЗСУ у Facebook.

Цитата:

“Командування ВМС ЗС України з сумом повідомляє про загибель морського піхотинця матроса Дениса Юшко”, - повідомили у ВМС.

Деталі

За даними командування, у районі проведення ООС, "внаслідок обстрілу підступного ворога, було смертельно поранено захисника України".

При цьому коли саме загинув військовий, не повідомляється.

Командування та весь особовий склад ВМС ЗСУ висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблого морського піхотинця.

Що було раніше

Пресцентр ООС повідомив, що станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

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