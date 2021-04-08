ВМС назвали имя погибшего на Донбассе морского пехотинца
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Военно-морские силы ВС Украины сообщили о гибели в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил морского пехотинца матроса Дениса Юшко, передает УНН со ссылкой на сообщение ВМС ВСУ в Facebook.
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"Командование ВМС ВС Украины с сожалением сообщает о гибели морского пехотинца матроса Дениса Юшко", - сообщили в ВМС.
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По данным командования, в районе проведения ООС, "в результате обстрела коварного врага, был смертельно ранен защитник Украины".
При этом когда именно погиб военный, не сообщается.
Командование и весь личный состав ВМС ВСУ выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего морского пехотинца.
Что было ранее
Пресс-центр ООС сообщил, что на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
В частности, неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.