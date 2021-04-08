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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52143 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72786 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110080 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145626 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195957 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193612 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279927 просмотра

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ВМС назвали имя погибшего на Донбассе морского пехотинца

ВМС назвали имя погибшего на Донбассе морского пехотинца

Киев  •  УНН

 • 19000 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Военно-морские силы ВС Украины сообщили о гибели в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил морского пехотинца матроса Дениса Юшко, передает УНН со ссылкой на сообщение ВМС ВСУ в Facebook.

Цитата:

"Командование ВМС ВС Украины с сожалением сообщает о гибели морского пехотинца матроса Дениса Юшко", - сообщили в ВМС.

Детали

По данным командования, в районе проведения ООС, "в результате обстрела коварного врага, был смертельно ранен защитник Украины".

При этом когда именно погиб военный, не сообщается.

Командование и весь личный состав ВМС ВСУ выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего морского пехотинца.

Что было ранее

Пресс-центр ООС сообщил, что на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

В частности, неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

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