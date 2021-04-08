ООС: вчора 7 ворожих обстрілів, сьогодні - ще п'ять, є загиблий військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників на Донбасі, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 7 квітня, було зафіксовано 7 ворожих обстрілів, сьогодні - ще п'ять, від початку поточної доби один український військовослужбовець загинув. Про це повідомили у пресцентрі ООС, передає УНН.
Деталі
Так, всі ворожі обстріли 7 квітня були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Зокрема, неподалік селищ Піски та Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
В результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Ситуація від початку доби
“Станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури”, — інформують в штабі.
Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.
Повідомляється, що внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.
У районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо
Напередодні відбулося екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, скликане українською стороною.
Під час засідання сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню на сході України. Однак, спільної заяви не було.