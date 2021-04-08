ООС: вчера 7 вражеских обстрелов, сегодня - еще пять, есть погибший военный
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников на Донбассе, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 вражеских обстрелов, сегодня - еще пять, с начала текущих суток один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает УНН.
Детали
Так, все вражеские обстрелы 7 апреля были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, неподалеку поселков Пески и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Ситуация с начала суток
"По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 - по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры", - информируют в штабе.
Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
Сообщается, что в результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
В районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.
Напомним
Накануне состоялось экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, созванное украинской стороной.
Во время заседания стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины. Однако, совместного заявления не было.