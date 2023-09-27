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Власника будинку на столичному Андріївському узвозі зобов’язали укласти охоронний договір

Власника будинку на столичному Андріївському узвозі зобов’язали укласти охоронний договір

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Суд зобов’язав власника будинку на Андріївському узвозі 18 укласти охоронний договір історичної пам’ятки. Про судове рішення повідомили у Київській міській прокуратурі, яка власне й подавала клопотання, передає УНН.

Деталі

За даними Київської прокуратури, будинок який є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення, нині у власності комерційної структури. Однак, власник будівлі з 2011 року ухиляється від укладення охоронного договору на пам’ятку. На думку прокурорів це становить загрозу збереження автентичності будівлі.

Аби вберегти від перебудувань київську історичну пам’ятку, столичний прокурор звернувся до адміністративного суду з позовом про зобов’язання власника укласти охоронний договір на вказану пам’ятку з уповноваженим органом охорони культурної спадщини. І Київський окружний адміністративний суд задовольнив цей позов.

Довідково

Будинок, про який йде мова, з’явився на Андріївському узвозі у 1891 році. Його звели за проєктом відомого Київського архітектора Андрія-Фердінанда Краусса.

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Двоповерховий будинок із цегли простий, на перший погляд, має складну конфігурацію у плані. Архітектура будинку вирішена у неоренесансних формах. Цінний він і тим, що у приміщеннях на стелях зберігся до наших часів первісний ліпний декор.

За даними столичної прокуратури історичний будинок розташований на червоній лінії забудови однієї з найдавніших вулиць міста. Він належить одночасно до території пам’ятки містобудування національного значення “Замкова гора — Андріївський узвіз” (IX-XIII ст.) а також до державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.

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