Владельца дома на столичном Андреевском спуске обязали заключить охранный договор
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Суд обязал владельца дома на Андреевском спуске 18 заключить охранный договор исторической памятки. О судебном решении сообщили в Киевской городской прокуратуре, которая собственно и подавала ходатайство, передает УНН.
Детали
По данным Киевской прокуратуры, дом, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, сейчас в собственности коммерческой структуры. Однако, владелец здания с 2011 года уклоняется от заключения охранного договора на памятку архитектуры и градостроительства местного значения. По мнению прокуроров это представляет угрозу сохранения аутентичности здания.
Чтобы уберечь от перестроек киевский исторический памятник, столичный прокурор обратился в административный суд с иском об обязательстве собственника заключить охранный договор на указанный памятник с уполномоченным органом охраны культурного наследия. И Киевский окружной административный суд удовлетворил этот иск.
Справочно
Дом, о котором идет речь, появился на Андреевском спуске в 1891 году. Его возвели по проекту известного Киевского архитектора Андрея-Фердинанда Краусса.
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Двухэтажный дом из кирпича простой, на первый взгляд, имеет сложную конфигурацию в плане. Архитектура дома решена в неоренессансных формах. Ценен он и тем, что в помещениях на потолках сохранился до наших времен первоначальный лепной декор.
По данным столичной прокуратуры исторический дом расположен на красной линии застройки одной из древнейших улиц города. Он принадлежит одновременно к территории памятника’градостроительства национального значения “Замковая гора — Андреевский спуск” (IX-XIII вв.) а также к государственному историко-архитектурному заповеднику “Древний Киев”.