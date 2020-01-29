Власник "Титаніка" буде судитися з вченими, які на батискафі зіштовхнулися з затонулим лайнером
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Глибоководний підводний апарат з британськими вченими зіткнувся в липні 2019 року з затонулим лайнером “Титанік”, проте весь цей час інцидент тримався в секреті владою США. Про це повідомляє газета The Telegraph, якій вдалося ознайомитися з документами, поданими до суду компанією RMS Titanic (RMST) з Атланти, передає УНН.
Ця компанія виступила з позовом щодо Національної адміністрації з океану та атмосфери США (NOAA), яка покликана охороняти затонулі кораблі. За версією RMST, організація була обізнана про подію, однак не поінформувала про це громадськість, що, за версією позивача, ставить під сумнів її можливості.
Керівник організованої британською компанією EYOS Expeditions експедиції до “Титаніку” на новітньому підводному апараті “Тритон” визнав в суді, що субмарина зіткнулася з лежачим на океанському дні лайнером в результаті втрати керування через “сильну і вкрай непередбачувану течію”. За словами глави торішньої експедиції Роба Маккаллума, дійсно “контакт” апарату з “Титаніком” мав місце, однак збиток, нанесений затонулому кораблю, був незначним.
“Ми намагалися триматися подалі від „Титаніка“, проте в якийсь момент нам довелося підійти впритул, щоб взяти два наукових зразка”, — заявив він виданню. Тоді ми випадково і стикнулися з кораблем, сказав він.
Ці обставини оприлюднені напередодні судового процесу, який починається 20 лютого.
Нагадаємо, затонулий “Титанік” захистять міжурядовою угодою Британії та США.