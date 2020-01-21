Затонулий "Титанік" захистять міжурядовою угодою Британії та США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Уламки затонулого лайнера "Титанік" отримають міжнародний захист, відповідно до договору між урядами США і Великобританії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
"Уламки "Титаніка" повинні бути захищені, відповідно до договору між урядами США і Великобританії. Міжнародна угода дає урядам повноваження видавати або відмовляти у видачі ліцензій, що дозволяють відвідувати затонулий корабель або вивозити артефакти", - пишуть у виданні.
Так, документ був підписаний, щоб забезпечити збереження і повагу до місця упокоєння 1500 пасажирів і членів екіпажу.
Відзначимо, що "Титанік" затонув в 1912 році під час свого першого рейсу з Саутгемптона після зіткнення з айсбергом в Північній Атлантиці.
Підписаний Британією у 2003 році, договір вступає в силу після ратифікації держсекретарем США Майком Помпео в кінці 2019 року.
Повідомляється, що раніше затонуле судно не було захищено окремим законодавством, оскільки воно знаходиться в міжнародних водах.
Так, в 1985 році корабель був на відстані приблизно 350 морських миль від узбережжя острова Ньюфаундленду.
Міжнародна угода про захист затонулого судна обговорювалося з 1986 року.
Нагадаємо, що деякі частини корабля "Титанік" починають зникати. Як виявили дайвери під час першого за 15 років відвідування, зникла цінна частина лайнера.