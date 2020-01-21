Затонувший "Титаник" защитят межправительственным соглашением Великобритании и США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Обломки затонувшего лайнера "Титаник" получат международную защиту, согласно договору между правительствами США и Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Обломки "Титаника" должны быть защищены в соответствии с договором между правительствами США и Великобритании. Международное соглашение дает правительствам полномочия выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих посещать затонувший корабль или вывозить артефакты", - пишут в издании.
Так, документ был подписан, чтобы обеспечить сохранение и уважение к месту упокоения 1500 пассажиров и членов экипажа.
Отметим, что "Титаник" затонул в 1912 году во время своего первого рейса из Саутгемптона после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике.
Подписанный Британией в 2003 году, договор вступает в силу после ратификации госсекретарем США Майком Помпео в конце 2019 года.
Сообщается, что ранее затонувшее судно не было защищено отдельным законодательством, поскольку оно находится в международных водах.
Так, в 1985 году корабль был на расстоянии примерно 350 морских миль от побережья острова Ньюфаундленда.
Международное соглашение о защите затонувшего судна обсуждалось с 1986 года.
Напомним, что некоторые части корабля "Титаник" начинают исчезать. Как обнаружили дайверы во время первого за 15 лет посещения, исчезла ценная часть лайнера.