Затонувший "Титаник" защитят межправительственным соглашением Великобритании и США

"Обломки "Титаника" должны быть защищены в соответствии с договором между правительствами США и Великобритании. Международное соглашение дает правительствам полномочия выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих посещать затонувший корабль или вывозить артефакты", - пишут в издании.

Так, документ был подписан, чтобы обеспечить сохранение и уважение к месту упокоения 1500 пассажиров и членов экипажа.

Отметим, что "Титаник" затонул в 1912 году во время своего первого рейса из Саутгемптона после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике.

Подписанный Британией в 2003 году, договор вступает в силу после ратификации госсекретарем США Майком Помпео в конце 2019 года.

Сообщается, что ранее затонувшее судно не было защищено отдельным законодательством, поскольку оно находится в международных водах.

Так, в 1985 году корабль был на расстоянии примерно 350 морских миль от побережья острова Ньюфаундленда.

Международное соглашение о защите затонувшего судна обсуждалось с 1986 года.

Напомним, что некоторые части корабля "Титаник" начинают исчезать. Как обнаружили дайверы во время первого за 15 лет посещения, исчезла ценная часть лайнера.