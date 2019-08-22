В Атлантическом океане начинают исчезать части "Титаника"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Некоторые части корабля "Титаник" начинают исчезать. Как обнаружили дайверы во время первого за 15 лет посещения, исчезла ценная часть лайнера, передает УНН со ссылкой на BBC.
"Наверное, наиболее шокирующей зоной разрушения стала правая часть служебных кают, где расположена каюта капитана. Банный халат капитана - любимая картинка фанатов Титаника. Но сейчас он уже исчез. Вся палуба разрушается, как и служебные помещения. И разрушение распространяется", - рассказал исследователь "Титаника" Паркс Стефенсон.
Кроме того, микробы "поедают" металл, создавая сталактиты ржавчины, которые свисают с корабля. Впрочем, стекло в иллюминаторах сохранилось хорошо.
Напомним, что в Китае показали создание точной копии "Титаника".