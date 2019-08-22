В Атлантическом океане начинают исчезать части "Титаника"

"Наверное, наиболее шокирующей зоной разрушения стала правая часть служебных кают, где расположена каюта капитана. Банный халат капитана - любимая картинка фанатов Титаника. Но сейчас он уже исчез. Вся палуба разрушается, как и служебные помещения. И разрушение распространяется", - рассказал исследователь "Титаника" Паркс Стефенсон.

Кроме того, микробы "поедают" металл, создавая сталактиты ржавчины, которые свисают с корабля. Впрочем, стекло в иллюминаторах сохранилось хорошо.

Напомним, что в Китае показали создание точной копии "Титаника".