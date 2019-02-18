У Китаї показали створення точної копії "Титаніка"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На аерофотознімках показали, як набуває форми китайська копія затонулого океанського лайнера "Титанік" вартістю близько 161,4 млн дол., побудована з використанням оригінальних креслень корабля. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Mail.
Будівництво повнорозмірної копії "Титаніка" у Китаї наближається до завершення. Нові аерофотознімки показують, що копія затонулого океанського лайнера набуває форми після початку проекту в 2016 році.
Копія розкішного пасажирського корабля, затонулого в 1912 році, в результаті якого загинули 1500 людей, стане частиною великого тематичного парку в Сичуані на південному заході Китаю.
Китайський "Титанік" буде точною копією оригінального корабля, від розміру до оздоблення і меню. Створена для туристів копія лайнера довжиною 269,06 метра і шириною 28,19 метра буде занурена в воду на 10,54 метра у місті Суйнін.
Цей круїзний лайнер буде розташований на курорті Romandisea Seven Star.
Нагадаємо, меню першого обіду на "Титаніку" продано за 140 тисяч доларів.