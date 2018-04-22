BBC: меню першого обіду на "Титаніку" продано за 140 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Меню самого першого обіду, поданого на борту “Титаніка”, пішло в суботу з молотка у Великій Британії за 100 тис. фунтів стерлінгів (140 тис. доларів). Торги, як повідомила телерадіомовна корпорація BBC, провів аукціонний будинок Henry Aldridge & Son в місті Девіцес в графстві Уїлтшир, інформує УНН.
Меню з борта лайнера забрав другий офіцер “Титаніка” Чарльз Лайтоллер. На аркуші паперу описані страви, які були подані технічному складу пароплава під час першого дня його ходових випробувань 2 квітня 1912 року. На борту найбільшого і найсучаснішого на той момент судна в світі в той день на закуску були запропоновані яловичий бульйон або курячий суп, смажена курка, ягня або шинка зі шпинатом в якості основної страви, горошок, кольорова капуста і варена картопля як гарнір, пудинг, королівські груші і тістечка на солодке, а також кава.
“Це одне з найрідкісніших існуючих меню”, — сказав перед торгами аукціоніст Алан Олдрідж. Лот був придбаний британським колекціонером, ім’я якого не називається. Ще один учасник торгів з Техасу придбав за 78 тис. фунтів (110 тис. доларів) ключ від штурманської рубки судна, а табличка загиблого стюарда Томаса Мюллена пішла з молотка за 57 тис. (80 тис. доларів).
Як повідомляв УНН, рідкісні знімки перших гастролей The Beatles пішли з аукціону за 357 тисяч доларів.