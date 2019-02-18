В Китае показали создание точной копии "Титаника"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На аэрофотоснимках показали, как принимает форму китайская копия затонувшего океанского лайнера "Титаник" стоимостью около 161,4 млн долл., построенная с использованием оригинальных чертежей корабля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.
Строительство полноразмерной копии "Титаника" в Китае близится к завершению. Новые аэрофотоснимки показывают, что копия затонувшего океанского лайнера принимает форму после начала проекта в 2016 году.
Копия роскошного пассажирского корабля, затонувшего в 1912 году, в результате которого погибли 1500 человек, станет частью большого тематического парка в Сычуани на юго-западе Китая.
Китайский "Титаник" будет точной копией оригинального корабля, от размера до отделки и меню. Созданная для туристов копия лайнера длиной 269,06 метра и шириной 28,19 метра будет погружена в воду на 10,54 метра в городе Суйнин.
Этот круизный лайнер будет расположен на курорте Romandisea Seven Star.
Напомним, меню первого обеда на "Титанике" продано за 140 тысяч долларов.