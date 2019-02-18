В Китае показали создание точной копии "Титаника"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56124 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 75707 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128934 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129290 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129181 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124799 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159963 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141406 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Китае показали создание точной копии "Титаника"

В Китае показали создание точной копии "Титаника"

Киев  •  УНН

 • 59794 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. На аэрофотоснимках показали, как принимает форму китайская копия затонувшего океанского лайнера "Титаник" стоимостью около 161,4 млн долл., построенная с использованием оригинальных чертежей корабля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Строительство полноразмерной копии "Титаника" в Китае близится к завершению. Новые аэрофотоснимки показывают, что копия затонувшего океанского лайнера принимает форму после начала проекта в 2016 году.

Копия роскошного пассажирского корабля, затонувшего в 1912 году, в результате которого погибли 1500 человек, станет частью большого тематического парка в Сычуани на юго-западе Китая.

Китайский "Титаник" будет точной копией оригинального корабля, от размера до отделки и меню. Созданная для туристов копия лайнера длиной 269,06 метра и шириной 28,19 метра будет погружена в воду на 10,54 метра в городе Суйнин.

Этот круизный лайнер будет расположен на курорте Romandisea Seven Star.

Напомним, меню первого обеда на "Титанике" продано за 140 тысяч долларов.

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