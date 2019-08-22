В Атлантичному океані починають зникати частини "Титаніка"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Деякі частини корабля "Титанік" починають зникати. Як виявили дайвери під час першого за 15 років відвідування, зникла цінна частина лайнера, передає УНН із посиланням на BBC.
"Мабуть, зона руйнування, яка найбільш шокує, стала права частина службових кают, де розташована каюта капітана. Банний халат капітана - улюблена картинка фанатів Титаніка. Але зараз він вже зник. Вся палуба руйнується, як і службові приміщення. І руйнування поширюється", - розповів дослідник "Титаніка" Паркс Стефенсон.
Крім того, мікроби "поїдають" метал, створюючи сталактити іржі, які звисають з корабля. Втім, скло в ілюмінаторах збереглося добре.
Нагадаємо, що у Китаї показали створення точної копії "Титаніка".