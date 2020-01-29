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Владелец "Титаника" будет судиться с учеными, которые на батискафе столкнулись с затонувшим лайнером

Киев • УНН

 • 58186 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Глубоководный подводный аппарат с британскими учеными столкнулся в июле 2019 года с затонувшим лайнером “Титаник”, однако все это время инцидент держался в секрете властями США. Об этом сообщает газета The Telegraph, которой удалось ознакомиться с документами, поданными в суд компанией RMS Titanic (RMST) из Атланты, передает УНН.

Владелец "Титаника" будет судиться с учеными, которые на батискафе столкнулись с затонувшим лайнером

Эта компания выступила с иском в отношении Национальной администрации по океану и атмосфере США (NOAA), которая призвана охранять затонувшие корабли. По версии RMST, организация была осведомлена о происшествии, однако не проинформировала об этом общественность, что, по версии истца, ставит под сомнение ее возможности.

Руководитель организованной британской компанией EYOS Expeditions экспедиции к “Титанику” на новейшем подводном аппарате “Тритон” признал в суде, что субмарина столкнулась с лежащим на океанском дне лайнером в результате потери управления из-за “сильного и крайне непредсказуемого течения”. По словам главы прошлогодней экспедиции Роба Маккаллума, действительно “контакт” аппарата с “Титаником” имел место, однако ущерб, нанесенный затонувшему кораблю, был незначительным.

“Мы пытались держаться подальше от „Титаника“, однако в какой-то момент нам пришлось подойти вплотную, чтобы взять два научных образца”, — заявил он изданию. Тогда мы случайно и соприкоснулись с кораблем, сказал он.

Эти обстоятельства обнародованы в преддверии судебного процесса, начинающегося 20 февраля.

Напомним, затонувший “Титаник” защитят межправительственным соглашением Великобритании и США.

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