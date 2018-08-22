Влада Венесуели турбується, що економічна реформа залучить мігрантів з Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Голова Конституційної асамблеї (КА) Венесуели Дьосдадо Кабельо заявив, що уряд його країни стурбований тим, що нова економічна реформа може привести до міграції колумбійців в Боліваріанську Республіку. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання El Tiempo.
“Ми турбуємося тут, ми обговорюємо це питання в партії, що (економічна реформа) може привести до повернення колумбійців до Венесуели. Рішення, прийняте нами, може привести до цього. Ми готуємося знову прийняти колумбійців”, — наводить у вівторок його слова газета.
Такий висновок глава КА зробив, оскільки, за його словами, президент Колумбії Іван Дуке має намір “збільшити податки для фізичних осіб і скоротити для компаній”. “Хіба це схоже на те, що відбувається тут (у Венесуелі)? Ні, взагалі не схоже на нас”, — додав Кабельо.
У понеділок влада Венесуели почала деномінацію національної валюти. Вона вирішила не тільки прибрати з купюр п’ять нулів, а й прив’язати нову валюту — суверенний болівар — до венесуельської криптовалюти петро. Її вартість прирівняна до ціни бареля видобутої в країні нафти і становить близько 60 доларів США. Перед тим як приступити до реалізації реформи, президент Ніколас Мадуро оголосив про підвищення з 1 вересня мінімальної зарплати в десятки разів — до 1800 суверенних боліварів (180 млн за старим курсом) — і прив’язці її до петро.
Як повідомляв УНН, майже всі банки Венесуели почали роботу в умовах розпочатої деномінації.