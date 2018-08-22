Власти Венесуэлы беспокоятся, что экономическая реформа привлечет мигрантов из Колумбии

“Мы беспокоимся здесь, мы обсуждаем этот вопрос в партии, что (экономическая реформа) может привести к возвращению колумбийцев в Венесуэлу. Решение, принятое нами, может привести к этому. Мы готовимся снова принять колумбийцев”, — приводит во вторник его слова газета.

Такой вывод глава КА сделал, поскольку, по его словам, президент Колумбии Иван Дуке намеревается “увеличить налоги для физических лиц и сократить для компаний”. “Разве это похоже на то, что происходит здесь (в Венесуэле)? Нет, вообще не похоже на нас”, — добавил Кабельо.

В понедельник власти Венесуэлы начали деноминацию национальной валюты. Они решили не только убрать с купюр пять нулей, но и привязать новую валюту — суверенный боливар — к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка 60 долларов США. Перед тем как приступить к реализации реформы, президент Николас Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в десятки раз — до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) — и привязке ее к петро.

Как сообщал УНН, почти все банки Венесуэлы начали работу в условиях начавшейся деноминации.