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Власти Венесуэлы беспокоятся, что экономическая реформа привлечет мигрантов из Колумбии

Киев • УНН

 • 8408 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что правительство его страны обеспокоено тем, что новая экономическая реформа может привести к миграции колумбийцев в Боливарианскую Республику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Tiempo.

Власти Венесуэлы беспокоятся, что экономическая реформа привлечет мигрантов из Колумбии

“Мы беспокоимся здесь, мы обсуждаем этот вопрос в партии, что (экономическая реформа) может привести к возвращению колумбийцев в Венесуэлу. Решение, принятое нами, может привести к этому. Мы готовимся снова принять колумбийцев”, — приводит во вторник его слова газета.

Такой вывод глава КА сделал, поскольку, по его словам, президент Колумбии Иван Дуке намеревается “увеличить налоги для физических лиц и сократить для компаний”. “Разве это похоже на то, что происходит здесь (в Венесуэле)? Нет, вообще не похоже на нас”, — добавил Кабельо.

В понедельник власти Венесуэлы начали деноминацию национальной валюты. Они решили не только убрать с купюр пять нулей, но и привязать новую валюту — суверенный боливар — к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка 60 долларов США. Перед тем как приступить к реализации реформы, президент Николас Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в десятки раз — до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) — и привязке ее к петро.

Как сообщал УНН, почти все банки Венесуэлы начали работу в условиях начавшейся деноминации.

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