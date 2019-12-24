Влада США стурбована листуванням співробітників Boeing щодо літаків 737 MAX - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Законодавці з комітету транспорту та інфраструктури Палати представників Конгресу США ознайомилися з новими документами, що стосуються авіалайнерів Boeing 737 MAX, і визнали, що вони викликають стурбованість. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на помічника конгресмена, передає УНН.
Йдеться про листування між співробітниками компанії Boeing щодо розробки лайнера зазначеного типу. Матеріали також були передані в понеділок Федеральному авіаційному управління (ФАУ) США. Переписка поки не була опублікована, її зміст не розкривається.
Як зазначив помічник конгресмена, ім’я якого не називається, матеріали, зокрема, свідчать про те, що деякі співробітники компанії “висловлювали стурбованість щодо готовності Boeing виконувати зобов’язання, що стосуються безпеки”. Інші фахівці компанії нібито намагалися не допустити того, щоб через приписи регулюючих органів були зірвані її плани з випуску літаків.
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Раніше керівництво Boeing критикували за те, що компанія не надала достатньо швидко регуляторам і законодавцям внутрішні документи, що стосуються лайнерів 737 MAX.
Нагадаємо, компанія Boeing з січня 2020 року припинить випуск літаків Boeing 737 MAX.