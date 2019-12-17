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Boeing зупиняє випуск літаків 737 MAX

Boeing зупиняє випуск літаків 737 MAX

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Компанія Boeing з січня 2020 року припинить випуск літаків Boeing 737 MAX. Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій в понеділок, передає УНН.

Як випливає з документа, в компанії “вирішили з наступного місяця призупинити виробництво” цих літаків і зосередити увагу на доставці приблизно 400 Boeing 737 MAX, які вже є в її резерві. У Boeing уточнили, що поки не планують масових звільнень співробітників у зв’язку з цим рішенням.

Про те, що Boeing має намір з січня припинити випуск літаків 737 MAX, раніше повідомляла газета The Wall Street Journal. За словами її джерел, останнім часом компанія виробляла щомісяця приблизно 40 літаків цього типу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фюзеляж нового Boeing-777Х зруйнувався при випробуваннях на міцність — ЗМІ

Експлуатація Boeing 737 MAX була припинена після двох катастроф. 10 березня в Ефіопії розбився Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, загинули 157 осіб. 29 жовтня 2018 року жертвами катастрофи літака аналогічної моделі компанії Lion Air в Індонезії стали 189 осіб.

Керівництво Boeing визнало, що в обох випадках на борту повітряних суден перед тим, як вони розбилися, мав місце збій в роботі системи поліпшення характеристик маневреності. Після цього багато країн, включаючи держави Євросоюзу і США, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію літаків даної серії.

Нагадаємо, з’явилося відео, як двигун Boeing у США загорівся під час польоту.

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