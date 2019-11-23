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З'явилося відео, як двигун Boeing у США загорівся під час польоту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час рейсу з американського міста Лос-Анджелеса до Філіппін у літака Boeing 777 спалахнув двигун. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

"Страшний момент, коли двигун літака Boeing 777 Філіппінських авіаліній спалахнув під час рейсу з Лос- Анджелеса", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всього на борту було 342 пасажири. Вони почули чотири удари від вибухів. Літак посадили, а пасажирів перевезли до іншого літака.

Нагадаємо, у США у пасажирського літака загорівся двигун.

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