У США у пасажирського літака загорівся двигун
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Авіалайнер компанії Philippine Airlines в четвер повернувся в аеропорт вильоту в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) через загоряння одного з двигунів. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал KTLA 5.
За його даними, літак Boeing 737-700 прямував до Маніли. Незабаром після зльоту були зафіксовані неполадки в роботі одного з двигунів, потім він запалав.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, в Одесі друга аварія за 21 листопада: пасажирський літак сів зі зламаним переднім шасі.