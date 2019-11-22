У США у пасажирського літака загорівся двигун

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Авіалайнер компанії Philippine Airlines в четвер повернувся в аеропорт вильоту в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) через загоряння одного з двигунів. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал KTLA 5.

За його даними, літак Boeing 737-700 прямував до Маніли. Незабаром після зльоту були зафіксовані неполадки в роботі одного з двигунів, потім він запалав.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, в Одесі друга аварія за 21 листопада: пасажирський літак сів зі зламаним переднім шасі.

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