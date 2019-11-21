В Одесі друга аварія за день: пасажирський літак сів зі зламаним переднім шасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, котрий прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ЗПС підломив передню стійку шасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міжнародного аеропорту "Одеса".
Усіх 136 пасажирів було евакуйовано. Вони знаходяться в залі прильоту нового Терміналу.
У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" призупинив виконання польотів до 01:00 за місцевим часом.
По даному випадку комісія проводить розслідування.
Сьогодні об 11:21 з технічних причин також було перервано зліт літака бізнес-авіації.
У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" призупиняв виконання польотів з 12:27 до 14:00 за місцевим часом.
Нагадаємо, раніше в аеропорту Одеси затримали три рейси через погодні умови.