Появилось видео, как двигатель Boeing в США загорелся во время полета

"Страшный момент, когда двигатель самолета Boeing 777 Филиппинских авиалиний вспыхнул во время рейса из Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего на борту было 342 пассажира. Они услышали четыре удара от взрывов. Самолет посадили, а пассажиров перевезли в другой самолет.

Напомним, в США у пассажирского самолета загорелся двигатель.