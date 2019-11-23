Появилось видео, как двигатель Boeing в США загорелся во время полета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время рейса из американского города Лос-Анджелеса на Филиппины у самолета Boeing 777 загорелся двигатель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Страшный момент, когда двигатель самолета Boeing 777 Филиппинских авиалиний вспыхнул во время рейса из Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего на борту было 342 пассажира. Они услышали четыре удара от взрывов. Самолет посадили, а пассажиров перевезли в другой самолет.
Напомним, в США у пассажирского самолета загорелся двигатель.