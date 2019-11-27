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Фюзеляж нового Boeing-777Х зруйнувався при випробуваннях на міцність - ЗМІ

Фюзеляж нового Boeing-777Х зруйнувався при випробуваннях на міцність - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Фюзеляж нового літака Boeing-777Х зруйнувався під час випробувань на міцність на підприємстві корпорації в Еверетті (штат Вашингтон). Як повідомила в середу газета The Seattle Times, інцидент стався в той момент, коли навантаження на фюзеляж було близьким до розрахункового, зазначає УНН.

За даними газети, в розпорядження якої потрапили фотографії з місця проведення випробувань, що відбулися у вересні, руйнування виявилися значнішими, ніж повідомлялося раніше: особливо постраждала ділянку фюзеляжу, що знаходиться за крилами, а вхідний люк впав на підлогу ангара, де проводилися випробування. Регулюючі органи, зазначила газета, ймовірно, не вимагатимуть від корпорації проводити повторний тест, оскільки інцидент стався в момент, коли навантаження на елементи конструкції на 1% відрізнялося від встановлених параметрів, і після аналізу результатів буде дана рекомендація посилити ту частину фюзеляжу, де руйнування були найзначнішими.

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Представник Boeing Пол Бергман повідомив газеті, що результати перевірки фюзеляжу на міцність не вплинуть на терміни реалізації програми будівництва нових літаків. Перший політ Boeing-777X, за його словами, зробить на початку 2020 року, а перша серійна машина буде поставлена авіакомпаніям у 2021 році.

Як стало відомо раніше, авіарегулятор США не приділив уваги особливостям системи управління Boeing 737. При тому, окремі частини пасажирських лайнерів 737 MAX і 737 NG американського авіаконцерну Boeing могли бути зроблені неправильно, що вимагає їх заміни в літаках даного класу.

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