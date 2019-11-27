Фюзеляж нового Boeing-777Х разрушился при испытаниях на прочность - СМИ

По данным газеты, в распоряжение которой попали фотографии с места проведения состоявшихся в сентябре испытаний, разрушения оказались более значительными, чем сообщалось ранее: особенно пострадал участок фюзеляжа, находящийся за крыльями, а входной люк упал на пол ангара, где проводились испытания. Регулирующие органы, отметила газета, вероятно, не потребуют от корпорации проводить повторный тест, поскольку инцидент произошел в момент, когда нагрузка на элементы конструкции на 1% отличалась от установленных параметров, и после анализа результатов будет дана рекомендация усилить ту часть фюзеляжа, где разрушения были самыми значительными.

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Представитель Boeing Пол Бергман сообщил газете, что результаты проверки фюзеляжа на прочность не повлияют на сроки реализации программы строительства новых самолетов. Первый полет Boeing-777X, по его словам, совершит в начале 2020 года, а первая серийная машина будет поставлена авиакомпании в 2021 году.

Как стало известно ранее, авиарегулятор США не придал внимания особенностям системы управления Boeing 737. При этом, отдельные части пассажирских лайнеров 737 MAX и 737 NG американского авиаконцерна Boeing могли быть сделаны неправильно, что требует их замены в самолетах данного класса.