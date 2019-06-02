Окремі частини Boeing 737 MAX були виготовлені некоректно

“Boeing поінформував ФАУ про те, що деякі напрямні планки передкрилків 737 MAX і 737 NG можуть бути виготовлені неналежним чином і можуть не відповідати всім відповідним нормативним вимогам з міцності і зносостійкості”, — наголошується в документі.

Після проведення спільного з Boeing розслідування було встановлено, що несправними можуть бути “до 148 деталей, виготовлених субпідрядником” авіаконцерну. При цьому Boeing зміг виявити серійні номери літаків 737 MAX і 737 NG, на яких могли бути встановлені ці деталі. У США виявлено 32 таких літака моделі 737 NG і 33 — моделі 737 MAX, а в світі — 133 і 179 відповідно, пояснили в ФАУ.

Як уточнив авіарегулятор, дефектні деталі “можуть бути схильні до передчасного виходу з ладу”, на них можуть з’являтися тріщини в результаті “неправильного процесу виготовлення”.

“Хоча повний вихід з ладу направляючої планки передкрилків не призведе до втрати літака, залишається ризик того, що несправна деталь може привести до пошкодження повітряного судна в польоті”, — підкреслюється в документі.

ФАУ найближчим часом опублікує директиву, яка надасть Boeing відповідні повноваження щодо виявлення і заміни деталей. Управління вказало на необхідність провести відповідні технічні роботи на території США протягом 10 днів. “ФАУ сьогодні (в неділю) також попередило міжнародні органи цивільної авіації про ці обставини і необхідні дії”, — уклав авіарегулятор.

Нагадуємо, після першої авіакатастрофи Boeing 737 MAX вирішила не виправляти несправності літака.