Отдельные части Boeing 737 MAX были изготовлены некорректно

“Boeing проинформировал ФАУ о том, что некоторые направляющие планки предкрылков 737 MAX и 737 NG могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем применимым нормативным требованиям по прочности и износостойкости”, — отмечается в документе.

После проведения совместного с Boeing расследования было установлено, что неисправными могут быть “до 148 деталей, изготовленных субподрядчиком” авиаконцерна. При этом Boeing смог обнаружить серийные номера самолетов 737 MAX и 737 NG, на которых могли быть установлены эти детали. В США выявлено 32 таких самолета модели 737 NG и 33 — модели 737 MAX, а в мире — 133 и 179 соответственно, пояснили в ФАУ.

Как уточнил авиарегулятор, дефектные детали “могут быть подвержены преждевременному выходу из строя”, на них могут появляться трещины в результате “неправильного процесса изготовления”.

“Хотя полный выход из строя направляющей планки предкрылков не приведет к потере самолета, остается риск того, что неисправная деталь может привести к повреждению воздушного судна в полете”, — подчеркивается в документе.

ФАУ в ближайшее время опубликует директиву, которая предоставит Boeing соответствующие полномочия по выявлению и замене деталей. Управление указало на необходимость провести соответствующие технические работы на территории США в течение 10 дней. “ФАУ сегодня (в воскресенье) также предупредило международные органы гражданской авиации об этих обстоятельствах и необходимых действиях”, — заключил авиарегулятор.

Напоминаем, после первой авиакатастрофы Boeing 737 MAX решила не исправлять неисправности самолета.