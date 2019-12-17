Boeing останавливает выпуск самолетов 737 MAX

Как следует из документа, в компании “решили со следующего месяца приостановить производство” этих самолетов и сосредоточить внимание на доставке около 400 Boeing 737 MAX, которые уже есть в ее резерве. В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.

О том, что Boeing намерена с января прекратить выпуск самолетов 737 MAX, ранее сообщала газета The Wall Street Journal. По словам ее источников, в последнее время компания производила ежемесячно около 40 самолетов этого типа.

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Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик управляемости. После этого многие страны, включая государства Евросоюза и США, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Напомним, появилось видео, как двигатель Boeing в США загорелся во время полета.