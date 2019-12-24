Власти США обеспокоены перепиской сотрудников Boeing по поводу самолетов 737 MAX - Bloomberg

Речь идет о переписке между сотрудниками компании Boeing по разработке лайнера указанного типа. Материалы также были переданы в понедельник Федеральному авиационному управлению (ФАУ) США. Переписка пока не была опубликована, ее содержание не раскрывается.

Как отметил помощник конгрессмена, имя которого не называется, материалы, в частности, свидетельствуют о том, что некоторые сотрудники компании “выражали обеспокоенность относительно готовности Boeing выполнять обязательства, касающиеся безопасности”. Другие специалисты компании якобы пытались не допустить того, чтобы из-за предписаний регулирующих органов были сорваны ее планы по выпуску самолетов.

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Ранее руководство Boeing критиковали за то, что компания не предоставила достаточно быстро регуляторам и законодателям внутренние документы, касающиеся лайнеров 737 MAX.

Напомним, компания Boeing с января 2020 года прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX.