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Через скандал з Boeing 737 глава корпорації йде у відставку

Через скандал з Boeing 737 глава корпорації йде у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Денніс Меленберг пішов у відставку з постів генерального директора і члена ради директорів американської компанії Boeing на фоні скандалу, пов’язаного з припиненням експлуатації літаків Boeing 737 MAX, передає УНН.

“Компанія оголосила, що Денніс Меленберг негайно йде у відставку з постів гендиректора і члена ради директорів. Головний фінансовий директор Boeing Грег Сміт буде тимчасово виконувати обов’язки гендиректора на час перехідного етапу”, — йдеться в повідомленні, розміщеному в понеділок на сайті Boeing.

Голова правління Boeing Девід Келхун призначений новим генеральним директором компанії і приступить до виконання своїх обов’язків 13 січня 2020 року. “Рада директорів компанії ухвалила рішення про те, що зміна керівництва була необхідним кроком для відновлення довіри до компанії у той час, коли вона працює над нормалізацією відносин з авіарегуляторами, своїми клієнтами і акціонерами”, — зазначає Boeing.

“Я від імені всієї ради директорів висловлюю задоволення згодою Дейва очолити Boeing в цей критичний момент”, — заявив Лоуренс Келлнер, призначений головою правління компанії без виконавчих повноважень. “Дейв має великий досвід і добре зарекомендував себе в якості керівника, він усвідомлює виклики, з якими ми зіткнулися”, — додав Келлнер, який раніше входив до складу правління аерокосмічної корпорації.

Board of Directors names current Chairman, David L. Calhoun, as Chief Executive Officer and President, effective January 13, 2020.

RELEASE: https://t.co/ok5BnJcBWT pic.twitter.com/EaHncqgvK9

— The Boeing Company (@Boeing) December 23, 2019

Нагадаємо, компанія Boeing з січня 2020 року припинить випуск літаків Boeing 737 MAX.

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