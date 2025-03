Из-за скандала с Boeing 737 глава корпорации уходит в отставку

“Компания объявила, что Деннис Меленберг немедленно уходит в отставку с постов гендиректора и члена совета директоров. Главный финансовый директор Boeing Грег Смит будет временно исполнять обязанности гендиректора на время переходного этапа”, — говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Boeing.

Председатель правления Boeing Дэвид Кэлхун назначен новым генеральным директором компании и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года. “Совет директоров компании принял решение о том, что смена руководства была необходимым шагом для восстановления доверия к компании во то время, когда она работает над нормализацией отношений с авиарегуляторами, своими клиентами и акционерами”, — отмечает Boeing.

“Я от лица всего совета директоров выражаю удовлетворение согласием Дэйва возглавить Boeing в этот критический момент”, — заявил Лоуренс Келлнер, назначенный председателем правления компании без исполнительных полномочий. “Дэйв обладает обширным опытом и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя, он осознает вызовы, с которыми мы столкнулись”, — добавил Келлнер, который ранее входил в состав правления аэрокосмической корпорации.

Board of Directors names current Chairman, David L. Calhoun, as Chief Executive Officer and President, effective January 13, 2020.



RELEASE: https://t.co/ok5BnJcBWT pic.twitter.com/EaHncqgvK9

— The Boeing Company (@Boeing) December 23, 2019

Напомним, компания Boeing с января 2020 года прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX.