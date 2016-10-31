Влада Швеції офіційно оголосила про смерть дипломата Р.Валленберґа
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Влада Швеції офіційно оголосила про смерть героя Другої світової війни Рауля Валленберґа. Це сталося за 70 років після його зникнення, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Р.Валленберґ, який був шведським дипломатом в окупованій нацистами Угорщині у 1944 році, допоміг щонайменше 20 тисячам євреїв, видавши їм нові паспорти у період останніх місяців Голокосту.
У 1945 році Рауля Валленберґа арештували радянські війська, після чого він зник.
Обставини і дата смерті Валленберґа досі лишаються невідомими.
31 жовтня шведська газета Expressen повідомила, що податкові органи Швеції офіційно оголосили про смерть Рауля Валленберґа.
Агенція, яка у Швеції реєструє народження та смерті, підтвердила цю інформацію Associated Press.